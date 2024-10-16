8 منتخبات تحسم تذكرة التأهل لأمم أفريقيا بالمغرب.. مفاجأة السودان تصعب موقف غانا.. ورقم مميز للفراعنة في التصفيات

تصفيات أمم أفريقيا، حسمت 8 منتخبات التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انتهاء الجولة الرابعة من التصفيات وقبل الجولتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى منتخب المغرب المستضيف للبطولة.

واقترب منتخب غانا من الفشل في حجز تذكرة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة أمام السودان في الجولة الرابعة ويحتاج المنتخب الغاني لمعجزة وحسبة برما في الجولتين المقبلتين من أجل إنعاش آماله للتواجد في الكان في ظل المنافسة مع السودان علي تذكرة التأهل.



ومن المقرر إنطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا في بطولة كأس أمم إفريقيا، مقسمين على 6 مجموعات.

وتشهد التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، مشاركة 48 منتخبا، مقسمين على 12 مجموعة، وتضم كل مجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 4 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة الأفريقية.

ويعد منتخب المغرب أول المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بصفته البلد المنظم للمسابقة القارية.



ونجح منتخب بوركينا فاسو، في حجز تذكرة التأهل الثانية بعدما وصل للنقطة العاشرة بعد فوزه على بوروندي بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة.

كما حسم منتخب الكاميرون تأهله، إلى كأس أمم إفريقيا بالفوز في الجولة الرابعة على كينيا، بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة العاشرة، متصدرا ترتيب المجموعة العاشرة.

وجاء منتخب الجزائر رابع المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا، من المجموعة الخامسة بعد وصوله إلى النقطة 12، بالفوز على توجو بالجولة الرابعة، ليتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث انتصر في الـ 4 جولات التي خاضها في التصفيات الإفريقية.



كما تأهل منتخب أنجولا، من المجموعة السادسة، وذلك بعد فوز منتخب السودان على غانا، ليبقى التنافس على المركز الثاني بين السودان وغانا في الجولتين الخامسة والسادسة.

كما رافق منتخب بوركينا فاسو من المجموعة الثانية عشر، منتخب السنغال بعد الفوز في الجولة الرابعة على مالاوي.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية، في حسم تأهله بعد الفوز الرابع والوصول إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الثامنة.

كما نجح منتخب مصر، في التأهل رسميًا، بعد الفوز على موريتانيا، في الجولة الرابعة 1-0، ليواصل تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في الـ 4 جولات بالتصفيات.

كما تأهل منتخب أوغندا بعدما حسم صدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد 10 نقاط.



المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025



1- منتخب المغرب - البلد المنظم.

2- منتخب مصر - المجموعة الثالثة.

3- منتخب بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

4- منتخب السنغال - المجموعة الثانية عشر.

5- منتخب الكاميرون - المجموعة العاشرة.

6- منتخب الجزائر - المجموعة الخامسة.

7- منتخب الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

8- منتخب أنجولا - المجموعة السادسة.

9- منتخب أوغندا - المجموعة الحادية عشر.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والتي شهدت فوز منتخب مصر على موريتانيا 1-0.

نتائج مباريات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا

بوروندي 0-2 بوركينا فاسو

كينيا 0-1 الكاميرون

جامبيا 1-0 مدغشقر

ليبيريا 1-2 غينيا الاستوائية

زيمبابوي 3-1 نامبيا

توجو 0-1 الجزائر

إسواتيني 0-3 موزمبيق

جنوب السودان 1-2 أوغندا

مالاوي 0-1 السنغال

تشاد 0-1 زامبيا

ليسوتو 0-2 الجابون

تنزانيا 0-2 الكونغو الديمقراطية

رواندا 2-1 بنين

موريتانيا 0-1 مصر

بوتسوانا 1-0 الرأس الأخضر

النيجر 0-1 أنجولا

سيراليون 1-0 كوت ديفوار

غينيا بيساو 0-0 مالي

الكونغو 1-1 جنوب أفريقيا

جمهورية أفريقيا الوسطى 0-4 المغرب

ليبيا ضد نيجيريا “ألغيت”

إثيوبيا 0-3 غينيا

جزر القمر 1-1 تونس

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى

1- تونس 7 نقاط.

2- جزر القمر 6 نقاط.

3- جامبيا 5 نقاط.

4- مدغشقر نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب 12 نقطة.

2- الجابون 7 نقاط.

3- إفريقيا الوسطى 3 نقاط.

4- ليسوتو نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة

2- بوتسوانا 6 نقاط.

3- الرأس الأخضر 3 نقاط.

4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا 7 نقاط.

2- بنين 6 نقاط.

3- رواندا 5 نقاط.

4-ليبيا نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر 12 نقطة.

2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.

3- توجو نقطتين

4- ليبيريا نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا 12 نقطة.

2- السودان 7 نقاط.

3- غانا نقطتين.

4- النيجر نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار 9 نقاط.

2- زامبيا 7 نقاط.

3- سيراليون 4 نقاط.

4- تشاد نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو 12 نقطة.

2- غينيا 6 نقاط.

3- تنزانيا 4 نقاط.

4- إثيوبيا نقطة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق 8 نقاط.

2- مالي 8 نقاط.

3- غينيا بيساو 4 نقاط.

4- إسواتيني نقطة

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون 10 نقاط.

2- زيمبابوي 8 نقاط.

3- كينيا 4 نقاط.

4- ناميبيا بدون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا 10 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 8 نقاط.

3- الكونغو 4 نقاط.

4- جنوب السودان بدون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو 10 نقاط.

2- السنغال 10 نقاط.

3- بوروندي برصيد 3 نقاط.

4- مالاوي بدون رصيد.

رقم فريد للفراعنة

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، رقمًا فريدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

واستطاع منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن تحقيق الفوز على منتخب موريتانيا بهدف نظيف، على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الموريتانية الثلاثاء.

واستطاع منتخب مصر أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة الرابعة على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في التصفيات حتى الآن.