هل تتأثر أسعار النفط بأحداث وتوترات الشرق الأوسط؟ خبير طاقة يجيب

قال الدكتور أحمد سلطان، الباحث المتخصص في شئون النفط والطاقة، إن أحد العوامل المؤثرة على سعر النفط والتي تعمل على رفع سعره تتمثل في زيادة وخفض الطلب والعرض والأزمات والأحداث السياسية لاسيما في دول المنبع مثل إيران وليبيا أو العراق.

أسعار النفط وتوترات المنطقة

وأضاف «سلطان» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ يناير 2024 وأسواق النفط شهدت حالة من عدم الاستقرار، موضحًا أن ذلك بسبب التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط والتي ساهمت بشكل كبير في عدم استقرار أسعار النفط، لافتًا إلى أن التوترات في الشرق الأوسط هي التي تحدد ديناميكية أسعار النفط.

أسباب وراء انخفاض أسعار النفط

وتابع: «أسعار النفط انخفضت لعدة أسباب، الأول منها يتمثل في تأثيرات إعصار ميلتون على الطلب الأمريكي لاسيما وأن الطلب الأمريكي على النفط الخام مرتفع جدًا، إذ أنها تستهلك أكثر من مستويات الإنتاج الأمريكية، والسبب الثاني يكمن في التهدئة من حدة التهديدات الإسرائيلية بضرب منشآت إيران النفطية، مما هدأت من المخاوف العالمية في التأثير على أسعار النفط».