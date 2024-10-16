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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير فيلم Die My Love لـ روبرت باتنسون وجينيفر لورانس

جينفر لورنس، فيتو
جينفر لورنس، فيتو

مارتن سكورسيزي، أعلن رسميًّا، انتهاء تصوير فيلم Die My Love، للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

 فيلم لين رامزي الجديد، يحمل اسم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

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 قصة فيلم Die My Love، يدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما خلال عام 2025.

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