موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الفوز على موريتانيا

منتخب مصر، تصل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة الدولي في التاسعة صباح اليوم الأربعاء، قادمة من العاصمة الموريتانية نواكشوط، في رحلة تستغرق قرابة ثماني ساعات.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، رقمًا فريدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

واستطاع منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن تحقيق الفوز على منتخب موريتانيا بهدف نظيف، على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الموريتانية الثلاثاء.

رقم فريد لمنتخب مصر

واستطاع منتخب مصر أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة الرابعة على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في التصفيات حتى الآن.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثالثة

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر الوطني الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط، ويصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

التوأم يحملان علم مصر، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.