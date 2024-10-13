التموين: احتياجات مصر من القمح 3.8 مليون طن، الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 شهور، ورفع سعر الأردب إلى 2200 جنيه

تهتم الحكومة اهتماما كبيرا بالقمح باعتباره سلعة استراتيجية هامة لتوفير الخبز المدعم لنحو 70 مليون مواطن مصري.

وبحسب تقارير لمجلس الوزراء، فقد خفضت الحكومة هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي.

ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65%.

3.8 مليون طن قمح احتياجات مصر من القمح

وصرح وزير التموين الدكتور شرف فاروق عن تدبير احتياجات مصر من القمح بنحو 3.8 مليون طن قبل نهاية 2024 بالتعاون مع مناشئ مختلفة.

وفي هذا الإطار، كلف وزير التموين هيئة السلع التموينية بتكليفات محددة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، وعلى رأسها سلعة القمح، مؤكدا وضع هدف برفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 9 شهور بدلا من 6 شهور.

وأشار إلى أن السوق المحلي يستهلك نحو 20 مليون طن سنويًا ما بين احتياجات القطاع الخاص والاحتياجات التموينية لمنظومة دعم الخبز.

زيادة السعات التخزينية لتأمين المخزون الإستراتيجي

وأكد وزير التموين زيادة السعات التخزينية لتصل إلى 9.8 شهر لجميع السلع من خلال زيادة الاستثمارات والتعاقدات الخاصة التي تتم على فترات مستقبلية ليس بالشرط أن تكون مخزنة لدينا بل يمكن أن تكون لدى المورد لحين وصولها.

أسعار توريد القمح المصري في موسم 2024 / 2025

وقد وافق مجلس الوزراء على رفع سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب بدلا من 2000 جنيه جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.

بالموسم الماضي، رفعت الحكومة سعر القمح مرتين ليصل إلى 1500 جنيه للإردب في أبريل 2023، مقابل ألف جنيه حددتها بشكل أولي في يناير السابق عليه، وما بين 865 و885 جنيهًا للإردب في الموسم الذي يسبقه.

وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل السفير الفرنسي بمصر، لمناقشة سبل التعاون في مجال الصوامع

من ناحية أخرى، استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السفير الفرنسي بمصر إريك شوفالييه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأشار الوزير إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.

زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 420 ألف طن

وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ المشروعات الممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية ٤٢٠ ألف طن موزعة على ٦ مواقع بعدد من محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين تنفيذ تلك المشروعات بإجمالي سعة تنفيذية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلى الاحتياجات من القمح المستورد.

ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطى إستراتيجى آمن من السلع الأساسية.

وأشاد وزير التموين بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات، وأشار الى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الإستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية والتي تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.

6 شهور الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

وفي إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد عن ستة أشهر، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.

ليصبح بذلك مدى كفاية أرصدة البلاد من القمح التمويني 6.1 شهر، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمنظومة الخبز البلدي المدعم.

