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رياضة

ياسر ريان: على ضمانتي بيراميدز لن يتوج بالسوبر المصري وتمنيت انضمام نجلي للزمالك

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

السوبر المصري، تحدث ياسر الريان نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمباريات السوبر المصري في الإمارات هذا الموسم 2024-2025.

وقال ياسر ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: من الصعب أن يحصد بيراميدز لقب السوبر المصري في تواجد القطبين الأهلي والزمالك.

وأضاف ريان: بيراميدز لن يستطيع الفوز على الزمالك في السوبر المصري "على ضمانتي" خاصًة وإن الأبيض منتشي بالتتويج بالسوبر الإفريقي.

وتابع: حتى لو حدث وتأهل بيراميدز إلى نهائي السوبر المصري من الصعب جدًا الفوز على الأهلي حال تأهله إلى المباراة النهائية.

وأكد: بيراميدز يمتلك فريق قوي جدًا وكبير ولكن من الصعب الفوز على الزمالك في نصف النهائي.

وشدد ريان: الأهلي كان سيتوج بكأس مصر حال عدم اعتذاره، وهذا السبب في تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر.

واختتم: الأهلي والزمالك وسام الكرة المصرية وهما الأفضل في إفريقيا.

ياسر ريان نجم الأهلي السابق، فيتو

ياسر ريان: نجلي تعرض للظلم في الأهلي ورغبت في انتقاله للزمالك

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إنه كان يرغب في انتقال نجله أحمد إلى نادي الزمالك.

وأضاف ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أحمد ياسر ريان تعرض للظلم في الأهلي، وهو أحسن مهاجم في الدوري المصري ويتساوى مع مصطفى محمد في المستوى من وجهة نظري".

 

التدريب في مصر علاقات وليس قدرات

وتابع:"وسام أبو علي قدم موسم كبير مع الأهلي ونجح في تسجيل عدد كبير من الأهداف".

وأكمل:" أتمنى المنتخب المصري يصل إلى بطولة كأس العالم المقبلة ويحقق إنجاز كبير في البطولة".

وأختتم ياسر ريان:" لم أتعرض للظلم من فتحي مبروك أثناء قيادته لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والتدريب في مصر علاقات وليست قدرات".

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

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