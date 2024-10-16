السيطرة على حريق بقطعة أرض فضاء بالحوامدية

شهدت مدينة الحوامدية، تحديدًا بشارع مسجد العزالي المتفرع من شارع سعد زغلول، حادث حريق جديد اندلع داخل قطعة أرض فضاء محاطة بسور.

وعلى الرغم من جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، فإن شهود عيان قد أكدوا تكرار هذه الحادثة في نفس المكان أكثر من مرة، وهو ما يثير القلق بشأن سلامة الأهالي والبيئة المحيطة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحريق نشب نتيجة لتراكم المخلفات داخل الأرض الفضاء، والتي اشتعلت لأسباب مجهولة حتى الآن.

وقد عمل رجال الحماية المدنية على مدار ساعات طويلة لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.