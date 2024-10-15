مدير مدرسة بأكتوبر يقوم بتدريس الفيزياء للطلاب لسد عجز المعلمين (صور)

قام محمد سعد، مدير مدرسة الحي الثاني الرسمية المتميزة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، بتدريس مادة الفيزياء لطلاب المرحلة الثانوية اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، وذلك في خطوة غير مسبوقة لسد عجز المعلمين بالمدرسة.

وجاءت هذه المبادرة في ظل نقص المعلمين المتخصصين في مادة الفيزياء بالمدرسة، حيث قرر المدير أن يتولى بنفسه مهمة تدريس المادة لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.

وأكدت فاتن مدكور مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية أن هذه الخطوة، تثبت مدى تفاني المدير في عمله وحبه للتعليم، حيث فضل أن يتحمل العبء الإضافي لضمان حصول الطلاب على حقهم في التعليم الجيد.