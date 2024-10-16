طبيب العيون المصري المقيم في غزة يبكي على الهواء ويروي قصصا مؤثرة (فيديو)

بكى الدكتور محمد توفيق طبيب العيون المصري المقيم في غزة، على الهواء، تأثرًا بمعاناة الفلسطينيين بالقطاع إثر العدوان الإسرائيلي.

قصص مؤثرة لطبيب عيون من غزة

وقال خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر":"فيه حالتين مش قادر اشيلها من دماغي ولا تفكيري، منهم حالة كانت واخده تنسيق تسافر مصر وهي في الطريق اتصابت فحصل لها انفجار في عينيها الاتنين، عين منها راحت والعين التانية دخل فيها نزيف فعملت للحالة فكل اللي شافه بعد العملية متر واحد فانهار من البكاء علشان شاف متر واحد، وهو كان فاضل له 10 دقايق ويوصل مصر قبل ما يتصاب".

وتابع: "الشخص التاني العمارة وقعت عليها وقعد 8 أيام تحت الأنقاض وجهه كان مشطور تماما وتم إجراء عملية لالتحام الرأس ولكنه فقد عينه الشمال والعين اليمين بها انفصال شبكي وشظايا داخل العين وهذا الشخص لم أستطع علاجه".

وأشار: "خلال زيارتي الثانية لغزة قابلت طفل صغير عنده انفصال شبكي في عينيه الاتنين ولم يجد طبيبا يعالجه، فقلت لأهله إن هناك أمل صغير في العين اليسرى، وأدخلته غرفة العمليات ولكني خرجت دون أن أجري له أي عمليات وأخبرت أهله بصعوبة إجراء أي عمليات له فأنهارت أمه وسقطت أرضًا وكانت كل ما تطلبه أن يرى بصيص نور بعينه".

فقدان طفل فلسطيني لبصره

وتابع:"حكيت مع الطفل عما حدث معه فأخبرني أنه كان في المدرسة ويجلس على اللاب توب وفجأة تعرض للقصف وفقد الإبصار، فقلت له نفسك في ايه قال لي نفسي أشوف بعيني تاني، أحساس العجز هنا صعب لأني مش قادر اعمل حاجة".



قصة مؤثرة لطفلتين فلسطينيتين

وأشار إلى قصة مؤثرة: "تلا وتالين توأم وأصيبتا معا حينما انهار منزلهما بسبب القصف ونصف عائلتهما استشهدوا ورغم المعاناة وظروفهما الصحية وخضوعهم لعدد من العمليات الجراحية إلا ان كل يوم الصبح أرى الابتسامة على وجه الطفلتين تلا وتالين وهما بيغيروا على الجرح في غرفة العمليات".

وأكد: اعتبر وجودي في غزة من أكبر النعم اللي ربنا أنعم بيها عليَّ، وشخصيتي تغيرت بعد تجربة علاج المصابين في قطاع غزة، وكل مرة كنت اقول لزوجتي عايز أكون في غزة علشان أعالج الناس".