33 عملية تحت القصف في يوم واحد.. محمد توفيق طبيب مصري ينقذ عيون أطفال غزة

وسط الأصوات المرعبة للقنابل والغارات الجوية والقصف العنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة، نجح الطبيب المصري محمد أحمد توفيق في إجراء أكثر من 33 عملية جراحية لعيون أهالي غزة في يوم واحد بمستشفى غزة الأوروبي، الأمر الذي كان محل فخر للمصريين وإبداء إعجابهم بالطبيب المصري على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك.

محمد أحمد توفيق: الوضع الصحي في طب العيون بغزة كارثة

الوضع الصحي في طب العيون كارثة.. هكذا وصف الدكتور محمد أحمد توفيق، استشاري علاج الشبكية والجسم الزجاجي، وضع تخصص طب العيون في غزة، خاصة مع عدم وجود أطباء لعلاج عيون أهالي غزة، وزيادة حالات فقدان البصر الأمر الذي جعله يخاطر بحياته ويترك أسرته وأبناءه ويسافر إلى غزة ضمن فريق من الأطباء المتطوعين يتبع منظمة الصحة العالمية.

الطبيب المصري محمد توفيق يسافر لغزة للمرة الثانية في عام

سافر الطبيب محمد أحمد توفيق إلى غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان على القطاع آخرها منذ أسبوعين، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل ليلا نهارا لإنقاذ حياة الأهالي في غزة بمستشفى غزة الأوروبي، ويساعد في علاج عيون أهالي غزة ومنهم الأطفال وإنقاذهم من العمى وفقدان البصر.

الإصابات مدمرة لعيون الأطفال

وقال الدكتور محمد أحمد توفيق، إن في غزة صعب للغاية بعد مرور سنة من حصار الأهالي، مشيرا إلى أن الإصابات مدمرة لعيون الأطفال، حيث تتعرض عيونهم لشظايا الأسلحة والصواريخ والقنابل ومنها حالات تعرضت لضمور كامل في العين يصعب معه التدخل الجراحي.

ومن ضمن الحالات التى حاول الطبيب محمد توفيق، إنقاذها، طفل عمره 5 سنوات، حيث فقد فجاة بصره بسبب القصف على منزلهم وبعد فحص الطبيب لعينه تبين أن فيها انفصال للشبكية وتليف كامل للعين ولا يمكن إجراء عملية جراحية، ومن الصعب إعادة النظر له مرة ثانية، وأكد أن أطفالا كثرا تعرضوا إلى فقدان للبصر بسبب القصف المستمر عليهم.

صور العدوان على أهالي غزة التى تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي لا شيء في الواقع

ويروي الدكتور محمد توفيق أن صور المآسي والعدوان على أهالي غزة التى تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي أقل من الواقع، مشيرا إلى أن الابتسامة التى ترسم على وجوههم خلفها الكثير من الأوجاع، وأكد أن أهل القطاع يعيشون في ثبات وصمود ضد العدو المحتل لأراضيهم.

وخلال الساعات الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للدكتور محمد توفيق تشيد بأدائه البطولي وتصفه بالمحارب والبطل والمنقذ الذي لم يتأخر عن خدمة أهالي فلسطين وتقديم يد العون لهم ولم يخش من الوضع بها ومن استشهاد الأطباء وحصار المستشفيات والقذف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الدكتور محمد توفيق

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن الطبيب محمد توفيق جاء ليضمد جراح أهالي غزة ويقف معهم في مصابهم الأليم، حيث يقف الجميع عاجزين أمام مجهوده الخارق.