شركة دنماركية تقدم بعرض لشراء غالبية أسهم شركة دومتي

كشفت شركة أرلا فودز الدنماركية، مالكة علامة الزبدة الشهير لورباك، عن تقدمها بعرض غير ملزم للاستحواذ على غالبية أسهم شركة الصناعات الغذائية دومتي، المدرجة في البورصة المصرية

وأشارت الشركة في بيان لها، أنه في حال استحواذها على دومتي ستقوم بشطبها من البورصة.

وأوضحت الشركة، أنها قدمت عرض شراء سهم على دومتي مقابل 31.48 جنيه، بما يمثل علاوة بنسبة 74% على سعر إغلاق السهم اليوم عند 18.03 جنيه، ويقيّم الشركة عند 8.9 مليارات جنيه بما يعادل الـ 183 مليون دولار.

وأكدت، أن يستمر كبار الملاك الحاليين لشركة دومتي، عائلة الدماطي، كمساهمين في الشركة، وأن يبقى محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي.

ومن جانبه قال كيم فيلادسن، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى أرلا فودز: سوق الألبان في مصر كبيرة، ودومتي شركة رائدة في هذه السوق، كما أنها تتماشى بشكل جيد مع إستراتيجيتنا في مصر.

وأكد: سندرس التفاصيل قبل أن نقرر ما إذا كنا سنمضي قدمًا في شراء الشركة أم لا

وتجدر الاشارة إلى أنه تأسست في عام 1990 شركة الصناعات الغذائية العربية وعلامتها التجارية الرائدة دومتي، حيث تقوم الشركة حاليًا بإنتاج الأجبان والعصائر المتوفرة في قرابة 200 صنف بيعي، واحتلت الشركة أكبر حصة سوقية من مبيعات الجبنة البيضاء في مصر وكذلك فى في سوق العصائر

ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، ان الشركة تلقت بالفعل عرض للاستحواذ من شركة آرلا وهى واحدة من أكبر الشركات العالمية.

وأضاف الدماطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مجلس إدارة دومتي سيبحث عرض آرلا فوودز الدنماركية، خلال اجتماعه القادم.

في حال الموافقة ستبدأ عملية الفحص.

وأكد الدماطي إلى أن العرض غير ملزم لكلا الطرفين، وأنه في كل الأحوال تظل عائلة الدماطي مستمرة في الشركة، ويظل الدماطي على رأس الإدارة التنفيذية.