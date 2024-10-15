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رياضة

الأهلي يحدد يومي 28 و29 نوفمبر لإجراء الانتخابات على منصب نائب الرئيس

سعد شلبي المدير التنفيذي
سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم لإجراء انتخابات على منصب نائب رئيس النادي. 

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج حارس الأهلي: إن مجلس الإدارة قرر تحديد يومي 28 و29 نوفمبر موعدًا لانعقاد  الجمعية العمومية للأهلي لإجراء انتخابات على منصب نائب رئيس النادي خلفا للراحل العامري فاروق.

وعلى جانب آخر اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود  الخطيب تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت والخدمات الرياضية عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء. 

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال الفترة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض الكابتن محمود الخطيب اجتماعات الجمعيات العمومية لكل من:-
 - شركة الأهلي لكرة القدم
 - شركة الأهلي للمنشآت الرياضية
 - شركة الأهلي للخدمات الرياضية
 

والتي انتهت مدة مجالس إداراتها بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس تلك الشركات.

وعرض الكابتن محمود الخطيب على المجلس التطورات التي حدثت في تلك الشركات والتي أصبحت تمثل الأذرع الاستثمارية الجديدة للنادي والأرباح التي تم تحقيقها في كل شركة خلال الفترة الماضية. 

حيث وجه المجلس الشكر والتقدير لأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات على ما بذلوه من جهد مخلص وتفانٍ في إنجاز مهمتهم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات خلال هذه الفترة وبما يعكس قيم أبناء عائلة الأهلي الكبيرة.

 حيث كان النادي حريصًا على استمرار تلك الكفاءات في عطائهم الكبير غير أن العديد من الارتباطات الخاصة بهم حالت دون استمرارهم، وأكدوا جميعًا أنهم في خدمة النادي في أي وقت. 

وكانت فيتو انفردت خلال الساعات الأخيرة بتشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي الأهلي والذي جاء مكون من: أيمن فتحي رئيسًا للشركة، نائب الرئيس: أحمد شمس، أعضاء مجلس إدارة: وائل زيادة وأحمد حسام عوض. 

كما أكدت فيتو أيضا على وجود رغبة في استمرار محمد منار عنبة في منصبه الحالي كرئيس لشركة الأهلي للخدمات الرياضية. 

تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث بالنادي الأهلي 

وجاء تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث على النحو التالي: 

شركة الأهلي لكرة القدم


أيمن فتحي حسين - رئيس 
أحمد شمس - نائب رئيس 
أحمد حسام عوض - عضو 
وائل زيادة - عضو 

شركة الأهلي للمنشآت الرياضية


تامر ناصر – رئيس
حازم هلال – نائب رئيس 
عابدين إبراهيم – عضو 
أحمد مسعود – عضو 
كامل إبراهيم – عضو 

شركة الأهلي للخدمات الرياضية


الطيار محمد منار عنبة – رئيس 
وائل الدمرداش - عضو 
لمياء مختار – عضو 
خالد شاكر – عضو

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الخطيب محمود الخطيب الأهلي سعد شلبي العامرى فاروق

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