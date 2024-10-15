أخبار الرياضة اليوم، مصر تتأهل لأمم إفريقيا، مجلس إدارة جديد لشركة الأهلي، إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا، وعبد الواحد السيد في الإمارات

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

منتخب مصر يفوز على موريتانيا في عقر دارها

وتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقاط، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط.. ويصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

كأس الأمم الإفريقية، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

إصابة محمد الشناوي

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 9 قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

ونجح الشناوي في التصدي لأخطر كرات المباراة بالدقيقة 56 من انفراد تام بالمرمى.

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 حتى الآن

ضمنت 8 منتخبات التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب مع الوصول للجولة الرابعة من التصفيات.

المغرب "المستضيف"

مصر

الجزائر

أنجولا

الكونغو الديمقراطية

الكاميرون

بوركينا فاسو

السنغال

مجلس إدارة شركة الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تعيين أيمن فتحي رئيسا لشركة كرة القدم عقب الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي اليوم، الثلاثاء، لاعتماد إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات الأهلي.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، تعيين أيمن فتحي رئيسا لشركة كرة القدم خلفا لـ عدلي القيعي الذي تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في شركة الكرة، وقبل النادي ذلك.

تحركات لجنة الحكام قبل الدوري الجديد

قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز 2024/2025.

وقام إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام بشرح التعديلات للإداريين، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادًا لبدء المسابقة.

عبد الواحد السيد يصل للإمارات

وصل عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عصر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات رفقة عبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسئول المهمات.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستتوجه إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعدادًا لخوض السوبر المحلي، ومعاينة ملاعب التدريب.

إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء المباراة بين ليبيا ونيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

وجاء ذلك بعد مغادرة بعثة منتخب نيجيريا الأراضي الليبية بعد أن علقت في مطار الأبرق في ليبيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إحالة أزمة مباراة منتخب نيجيريا، الذي علقت بعثته في مطار الأبرق في ليبيا، إلى لجنة الانضباط في الكاف للتحقيق فيها وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من انتهك اللوائح والقوانين.