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رياضة

رابطة الأندية تؤكد إجراء قرعة للدوري الممتاز وتحدد موعدها

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري الممتاز، فيتو

رابطة الأندية، قالت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لا صحة عن عدم إجراء قرعة لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024 - 2025، مؤكدة على أنه سيكون هناك قرعة للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز، وأنها ستجرى قبل انطلاق المسابقة بـ10 أيام.

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، قال في تصريحات تليفزيونية له أمس الأحد أن القرعة سيتم إلغاؤها وسيقام الدوري المصري يوم 30 أكتوبر الجاري.

 

دوري استثنائي في الموسم الجديد

ويقام الدوري الممتاز في الموسم المقبل بشكل استثنائي، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبي، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضًا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين.

 

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