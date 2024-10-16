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ثقافة وفنون

أحمد أمين ينتهي من معاينة أماكن أولى بطولاته السينمائية "جنان في اليابان"

أحمد أمين، فيتو
أحمد أمين، فيتو

انتهى الفنان أحمد أمين من معاينة أماكن تصوير أولى بطولاته السينمائية والذي يحمل اسم "جنان في اليابان"، حيث سافر أمين بصحبة المنتج أيمن يوسف إلى عدد من المدن اليابانية لمعاينتها حتى تكون الأماكن الرئيسية لتصوير مشاهد الفيلم.

 

فيلم جنان في اليابان

ويعد فيلم "جنان في اليابان" هو العمل المصري الأول، الذي يتم تصويره بشكل كامل في اليابان، حيث عقدت الشركة المنتجة للفيلم اتفاقًا مع إحدى الشركات اليابانية لإنجاز مهمة التصوير.

 

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد أمين هو مسلسل “الصفارة”، الذي عرض في شهر رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.

 

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوى محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

 

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

 

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أحمد أمين الفنان احمد امين جنان في اليابان

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