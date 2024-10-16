93.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 93.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 768 مليون ورقة منفذة على 121 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 642 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

وقد استحوذت الأسهم على 5 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 95 % خلال الجلسة.

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 30584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 37924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13274 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 7569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10713 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3186 نقطة.