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اليوم، انتهاء عقد المقابلة الشفوية للمتقدمين بـ 6 مسابقات حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  اليوم الأربعاء، عقد المقابلة الشفوية للمتقدمين، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل و٣ مسابقات تابعة لوزارة النقل  وذلك بمركز الإدارة العامة بمنطقة العجوزة.

والمسابقات التي قام الجهاز بتحديد موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين فيها هي:

- مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.


- مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


- مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


- مسابقة لشغل وظائف "مهندس بناء سفن ثالث" و"إخصائي حاسبات آلية" ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- مسابقة لشغل وظائف مهندسين وإخصائيي شؤون مالية بالهيئة القومية للأنفاق بالمستوى الوظيفي الثالث ج.

ونوه الجهاز بضرورة قيام كافة المتقدمين ممن اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في تلك المسابقات بالاستعلام عن مواعيد المقابلات الشفوية المحددة لهم والتي تعقد في الفترة من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2024 وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

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