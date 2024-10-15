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محافظات

لمغالاته في الأسعار، إزالة منفذ بيع الخضراوات والفاكهة بشارع المطافي في المنصورة

إزالة منفذ بيع خضار
إزالة منفذ بيع خضار في المنصورة، فيتو

كلف اللواء مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة بإلغاء ترخيص وإزالة منفذ بيع الخضار والفاكهة المقام بشارع المطافي بجوار سور الحي لمخالفته الشروط والتعليمات في إدارة وتشغيل المنافذ لخفض الأسعار.


وأشار "مرزوق " إلى أن قرار إزالة المنفذ جاء عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين من المغالاة في الأسعار وعدم الإعلان عنها وتم رصد المنفذ علي مدار شهر كامل ومراقبته للتأكد من شكاوى المواطنين وفور التأكد من صحتها أصدرت قرارين بإزالته.

 


وقال "المحافظ ": تم التنبيه علي صاحب المنفذ مرات عديدة وإعطائه إنذار بالالتزام بالشروط والضوابط والإعلان عن الأسعار لتكون معلومة لدى المواطنين ولكن دون جدوى فكان قرار الإزالة هو الحل الأمثل.


وصرح  "مرزوق" بأنه سيتم إعادة تخصيص المكان مرة أخرى لمجموعة من الشباب الجاد في العمل لمحاربة غلاء الأسعار وسيتم تقديم الدعم الكامل لهم من أجل أن يساهموا في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.


وأوضح " المحافظ " بأن الهدف من إقامة هذه المنافذ هو بيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة مع تحقيق هامش ربح منخفض من أجل خلق روح التنافس ومحاربة الغلاء.
 

كما قال  "مرزوق": أقمنا العديد من المنافذ والمعارض الدائمة التابعة للمحافظة والتي تقع تحت إشرافها ورقابتها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط الذي يأن كل يوم بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية وللتغيرات المناخية التي أثرت علي المنتجات الزراعية.

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