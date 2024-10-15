الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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اقتصاد

حركة تغييرات بين قيادات مصلحة الجمارك

الشحات غتوري
الشحات غتوري

أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرار رقم 160  ولسنة 2024 بشأن إنابة الآتى أسمائهم بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة الموضحة قرين اسم كل منهم لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونا.

حركة تغييرات في قيادات مصلحة الجمارك 

وهم كل من: 

١ - انتصار عبد السلام محمد زكي، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

٢ - عبد الله مصطفي علي زايد، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الوسطي والجنوبية بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري.


٣ - أحمد جلال حسین احمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

 

كما قرر رئيس مصلحة الجمارك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ بخصوص إنابة السادة الآتي أسماؤهم بعد للقيام بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة والوحدة الفرعية بالوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الموضحة قرين اسم كل منهم لمدة عام، أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا وهم -

 

١-  علاء صلاح رياض علي، مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالمطار.

٢- محمد السيد عبد النبي، مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالعين السخنة

٣- أماني محمد أحمد عثمان، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

٤- مروة مصطفي عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي والاستعلامات والمتعاملين.

٥- رضا هاشم احمد متولي، مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالعبور.

٦- رشاد إبراهيم محمد رشاد، مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت ٦ اكتوبر

٧- عمرو محمد عباس محمد، مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالعاشر.

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