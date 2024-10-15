بمشاركة وسام أبو علي وعمر فرج، فلسطين تتعادل 2-2 مع الكويت (صور)

تعادل منتخب فلسطين مع نظيره الكويتي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب “إستاد جاسم بن حمد ”، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لـ تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب الكويت عن طريق لاعبه يوسف السلمان في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ثم أدرك وسام أبو علي هدف التعادل للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني عاد يوسف السلمان لتسجيل هدف الكويت الثاني في الدقيقة 80، ثم مع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة نجح زيد قنبر من تسجيل التعادل لفلسطين.

وتواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب الفدائيين كل من وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي وعمر فرج لاعب نادي الزمالك قبل أن يغادر لاعب الفارس الأبيض في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

تشكيل منتخب فلسطين أمام الكويت

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي: