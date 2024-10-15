خطوة هامة، السفارة السعودية في مصر تعلق على زيارة الأمير محمد بن سلمان

علق السفير صالح بن عيد الحصينى، سفير السعودية في مصر، اليوم، على زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، لعقد مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعليق السفير السعودي في مصر على زيارة الأمير محمد بن سلمان

وكتب السفير السعودي، صالح بن عيد الحصيني، على الحساب الرسمي للسفارة السعودية بمنصة "إكس"، إن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو الانتقال إلى آفاق أوسع ومستدامة تخدم البلدين ورفاهية الشعبين ضمن رؤى البلدين المستقبلية.

السفير السعودي يعدد أهمية العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض

وأشار السفير صالح بن عيد الحصيني، إلى أهمية الزيارة التي تعكس الدور المحوري الذي تلعبه العلاقات الثنائية السعودية المصرية في تحقيق الاستقرار والازدهار بالمنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.