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إخلاء سبيل متهمين في حادث قطاري الزقازيق، والنيابة العامة تستأنف على القرار

حادث قطاري الزقازيق،فيتو
حادث قطاري الزقازيق،فيتو

حادث قطاري الزقازيق، أمر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية في محافظة الشرقية، بإخلاء سبيل اثنين من المتهمين في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق مع استمرار حبس باقى المتهمين في القضية.

للمرة الثانية، تجديد حبس المتهمين في حادث قطاري الزقازيق 15 يوما

فيما استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل وقررت عرضهما باكر الأربعاء على غرفة المشورة لتأكيد إخلاء السبيل أو الإبقاء عليهم في الحبس الاحتياطي.

كارثة قطاري الزقازيق، النيابة تتهم عمال برج المراقبة بالقتل الخطأ والإهمال

حادث قطاري الزقازيق، وجّهت النيابة العامة لـ 5 عمال ببرج المراقبة وعامل التحويلة المتسببين فى الكارثة التي شهدتها مدينة الزقازيق في وقت سابق تهم الإهمال والقتل والإصابة الخطأ والإضرار بأموال عامة بجهة عملهم.

وأمرت بإجراء تحليل مخدرات لهم للتأكد مما إذا كانوا يتعاطونها من عدمه.

كانت قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس 5 من عمال برج المراقبة وعامل التحويلة في حادث تصادم قطارين بناحية بلوك 5، بمنطقة الكوبري الجديد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد لهم لمدة 15 يوما (مرتين) وأمرت بإخلاء سبيل سائقي قطار المنصورة القاهرة لعدم إدانتهم.

التفاصيل الكاملة لحادث قطاري الشرقية

البداية كانت بورود إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشأن ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد بناحية شارع الحمام بمدينة الزقازيق،تم الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم البدء في نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتبين وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

ضحايا حادث قطاري الزقازيق

أسفر الحادث فور وقوعه عن مصرع 3 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما ومسن)، فيما أصيب نحو 53 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لـ 44 مصابا ومغادرتهم المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية.

فيما تم حجز 9 حالات تحت الملاحظة والتقييم لعدم استقرار حالتهم الصحية قبل أن يفارق أحد المصابين الحياة متاثرا بإصابته بنزيف داخل وكسرق بالساق اليمنى.

وفور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومدير أمن الشرقية إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والتعامل مع الحادث والمصابين ووصل وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والوقوف على ملابسات الحادث، فيما زارت وزيرة التضامن الاجتماعي، المصابين للاطمئنان عليهم وأعلنت صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث، وكذلك تعويض المصابين حسب الضرر الواقع عليهم وفقا لنسب العجز.

وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفين جراء الحادث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية فيما شيعت جنازات المتوفيات:-"هبة.إ.ال" 36 عاما وشقيقتها “شيماء”، 26 عاما، وابنة الثانية الطفلة “وعد.ص” 5 أعوام في جنازة مهيبة ودفنهم بمقابر المبرز الكائنة بمدينة الزقازيق وسط بكاء وحزن المشيعين فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.

السكة الحديد: الحبس والغرامة بقيمة الخسائر عقوبة المخطئ بالهيئة

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقائدي القطارات ومساعديهم ورؤساء القطارات ومشرفي القطارات ومساعديهم، ومضيفي القطارات، وعمال المناورة، على أن يتم الالتزام بتعليمات التشغيل بالهيئة.

وأكدت الهيئة، أنه في حالة ثبوت تعاطي المخدرات لأي عامل سيتم توقيع الجزاء الرادع بالفصل والهيئة، سوف تتخذ إجراءات رادعة تراها بتوقيع أقصى أنواع الجزاءات.

وفي حالة ارتكاب أي خطأ أدي أو قد يؤدي الي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، فسيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب في هذه الخسائر الحبس لأقصى مدة بالقانون والغرامة تساوي قيمة الخسائر للمستهتر / المهمل / غير منضبط / المنحل / الذي لا يتبع التعليمات عمل تحليل بصفة مستديمة على اجهزة الـ ATC واخذ قطارات عشوائية على الرحلات والخطوط المختلفة للتأكد من تنفيذ السائقين للتعليمات ومحاسبة المقصر.

وأضافت أنه سيكون هناك مبدأ الثواب بسخاء لكل مجتهد محترم منضبط.

ويأتى ذلك بعد اجتماع أمس الذى جمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي،والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية، وسائقى القطارات ومساعديهم.

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