تعرف على موعد انعقاد سيمينار المجمع المقدس

أعلن الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس ومطران إيبارشية المعادي، موعد عقد جلسات سيمينار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرا إلى أنه من المقرر إقامته في الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر 2024 بدير الأنبا بيشوي.

الأنبا رافائيل يرد على قائمة الرفض للمتكلمين بسيمينار المجمع المقدس

أصدر نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بيانا توضيحيا للرد على ما تردد بشأن اعتراض بعض أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أسماء بعض المتكلمين في سيمينار المجمع المقدس.

وأوضح الأنبا رافائيل في بيانه أن جميع أساقفة المجمع المقدس تربطهم علاقة محبة واحترام بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونفى معرفته بالقائمة التي تضم أسماء الأساقفة المعترضين والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أنه حال وجود أية ملاحظات على المتكلمين في السيمينار سترسل مباشرة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، أو عن طريق سكرتارية المجمع المقدس، خاصة في ظل عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة.

وكانت قائمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تضم أسماء عدد من الأساقفة تدعي رفضهم لبعض المتكلمين في سيمينار المجمع المقدس.

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