الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف تحدد نسبة العلاوة التشجيعية من الأجر الوظيفي في القانون؟

قانون الخدمة المدنية،
قانون الخدمة المدنية، فيتو

العلاوة التشجيعية واحدة من صور تقدير الموظفين التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، ووضع ضوابط للحصول عليها حتى تساعد الموظف على التفاني والابتكار في عمله.

 

نسبة العلاوة التشجيعية من الأجر الوظيفي

 

 وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

وذلك طبقًا للشروط الآتية:

(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

 

امتيازات الموظف صاحب المؤهل العالي 

 

وتنص  المادة (39) من قانون الخدمة المدنية  على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

 

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

 

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

العلاوة التشجيعية قانون الخدمة المدنية نسبة العلاوة التشجيعية الأجر الوظيفى الموظفين

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية