بعد أتوبيس الجلالة، هل ورد عن النبي دعاء التحصين من الموت المفاجئ؟

أثار حادث أتوبيس الجلالة ألما كبيرا في نفوس أهالي الضحايا، الذين نسأل الله أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته وأعاد حادث أتوبيس الجلالة من جديد الحديث حول موت الغفلة، وما ورد بشأنه، وكذلك ما ورد عن النبي من أدعية بخصوص موت الغفلة وتحصين النفس من الموت المفاجئ ومصائب الدنيا، وفي هذا الإطار وعقب حادث أتوبيس الجلالة نستعرض معكم تعريف موت الغفلة وهل هو خير أم شر ومدى صحة الأحاديث الواردة بشأنه، وهل ورد عن النبي دعاء التحصين من الموت المفاجئ ومصائب الدنيا فإلى التفاصيل..

هل ورد عن النبي دعاء التحصين من الموت المفاجئ

موت الفجأة

موت الفجأة من أقدار الله التي يقضي بها في عباده، بأن يصيب الموتُ العبدَ مفاجأة من غير إمهال ولا إخطار، وإنما هجوما تنسل به الروح من غير معاناة سكرات الموت ومقدماته.

وهو صورة من صور الموت التي وجدت قديما، وزاد انتشارها حديثا بسبب حوادث السير المعروفة اليوم، والعدوان على الشعوب والأفراد بآلات القتل الحديثة الفاتكة.

وقد جاء في بعض الآثار والأحاديث أن انتشار موت الفجأة من علامات الساعة، حسَّن هذه الآثار الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص/506) وقال: له طرق يقوي بعضها بعضا، والألباني في " السلسلة الصحيحة " (5/370)،

هل موت الفجأة خير أم شر؟

موت الفجأة رحمة وتخفيف وعفو من رب العباد، فلا يجد من ألم الموت وشدة سكراته ومعاناة مرضه شيئا يذكر، وإن وقع له ذلك ولم يكن موته فجأة كان تكفيرا لسيئاته، ورفعة لدرجاته عند الله، وذلك تصديق لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله له خير، وأن موت المؤمن راحة له من نصب الدنيا وعذابها، إلى نعيم الآخرة

وموت الفجأة يحتمل أن يكون خيرا، ويحتمل أن يكون شرا، وذلك بحسب اختلاف حال المتوفى، وما له عند الله عز وجل:

1- فإذا كان المتوفَّى من أهل الصلاح والخير، وله عند الله من الحسنات والأعمال الصالحة ما يُرجَى أن تكون نورا بين يديه يوم القيامة: فجميع صور الموت بالنسبة له من الخير، سواء موت الفجأة، أو بعد معاناة سكرات الموت:

2- أما إذا كان المتوفَّى من المقصرين أو الفسقة الظلمة أو الكفرة: فموت الفجأة بالنسبة له نقمة وغضب، إذ عوجل بالموت قبل التوبة، ولم يمهل كي يستدرك ما مضى من تفريطه وتقصيره، فأُخِذَ أخذةَ انتقام وغضب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ ) رواه أبو داود (رقم/3110).

ولما كان الجزم بصلاح النفس أو تقصيرها من الأمور العسرة، وتتفاوت فيها القلوب، وتتنازعها أسباب الورع والخوف أو الثبات واليقين، وجدنا في الآثار عن السلف بعض الاختلاف في نظرتهم لموت الفجأة، فمَن غَلَّبَ جانب الخوف من الله، وظنَّ في نفسه التقصير: كان يستعيذ من موت الفجأة، ويرجو أن يكفر الله خطاياه بمعالجة سكرات الموت، ومَن غَلَّب جانب الرجاء، وسعة رحمة الله: رأى في موت الفجأة فرجا ورحمة وعفوا من الله عز وجل.

فإذا قرأنا عن السلف كلاما عن موت الفجأة ظاهره التعارض، فهو في الحقيقة والباطن ليس اختلاف تعارض، وإنما اختلاف تنوع.

عن عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما قالا:" أسف على الفاجر وراحة للمؤمن: يعني الفجأة ".



وعن تميم بن سلمة، قال: مات منا رجل بغتة، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذة غضب , فذكرته لإبراهيم - وقل ما كنا نذكر لإبراهيم حديثا إلا وجدنا عنده فيه - فقال: كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف." مصنف ابن أبي شيبة " (3/370)

هل أحاديث موت الغفلة صحيحة

الأحاديث المرفوعة لم يصح منها شيء سوى الحديث المذكور سابقا: ( موت الفجأة أخذة أسف )، مع أن بعض أهل العلم تكلم فيه، وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أنه روي مرفوعا وموقوفا، وذكر أنه الإمام البخاري رحمه الله أشار بترجمته إلى أنه في إسناده مقالا.

أما غيره من الأحاديث المتعلقة بموت الفجأة مدحا أو ذما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منها: فلم يصح منها شيء.



هل ورد عن الرسول دعاء الحفظ من موت الغفلة

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يحفظ من موت الفجأة، وما ينتشر في المنتديات عن ذلك الدعاء الذي يكتب لمن قاله أجر (360) حجة، ويحفظ من موت الفجأة وغير ذلك، إنما هو كذب موضوع لا أصل له في كتب السنة، والأولى أن يدعو الإنسان بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ )

رواه مسلم (2739)

هل ورد عن النبي دعاء التحصين من الموت المفاجئ

هل ورد عن النبي دعاء التحصين من الموت المفاجئ

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأحاديث عن موت الغفلة وكل ما يقال بهذا الشأن لا أصل له وما ورد ويقال من أحاديث بهذا الشأن ضعفه علماء الحديث.

حكم الدعاء بالنجاة من موت الغفلة

أما الدعاء بالنجاة من موت الغفلة فإنه مستحب ولكن لا يصح اختلاق أقاويل على رسول الله فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وبالنسبة للدعاء فإنه مشروع في كل وقت وحين والمستحب أيضا أن يدعو بما جاء في السنة

اللّهُمّ إنّى أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك.



اللهم لا تأخذني من هذه الدنيا إلا وأنت راضٍ عني.



اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة اللهم ارزقني حسن الخاتمة.



اللهم إن موت الشباب قد كثر فاللهم أجرنا من الموت فجأة في ساعة الغفلة وأحسن خاتمتنا وردنا إليك ردًا جميلًا.



اللهم إني أخاف الموت على غفلة وأخاف الموت على معصية



"اللهم يامن لا تضيع ودائعه، أستودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين".



أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.



اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة.