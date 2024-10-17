الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

 مواقيت الصلاة اليوم، تعمل الصلاة على تحقيق صلة العبد بربه، والسّعادة الأخرويّة، ودخول الفردوس الأعلى، قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُولَـئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)، كما قال -تعالى-: (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).

ومن مشروعية حكمة الصلاة التخلّص ممّا يكدّر صفو القلب نتيجة الذّنوب والمعاصي، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (الصلواتُ الخمسُ كفارةٌ لمَّا بينَهُما ثُمَّ قال رسولُ اللهِ: أرأيْتَ لَوْ أنَّ رجلًا كان يعتملُ، وكان بين منزلِه وبين مُعْتَمَلِه خمسَةُ أنهارٍ، فإِذَا أتى مُعْتَمَلهُ عمل فيهِ ما شاءَ اللهُ، فأصابَ الوسخُ أوْ العَرَقُ، فَكلَّما مَرَّ بِنَهَرٍ اغتسلَ ما كان ذلكَ يُبْقِي من دَرَنِهِ؟ فكذلكَ الصلاةُ، كلمَّا عملَ خَطِيئَةً فدعَا واستغفرَ، غُفِرَ لهُ ما كان قبلَها).

كما أن الصلاة تبعد نفس المسلم عن كل سوء، ويستشعر المرء في صلاته؛ عظيم فضل الله عليه؛ فيحمده ويثني عليه،  وكذلك الاستجابة لحكمة الله -تعالى- في خلق الإنس والجن، فالصّلاة عبادة لله -تعالى-، وشكر له واعترافٌ بفضله، واستسلام لإرادته، وإقبالٌ على توحيده بعيدًا عن كلّ شريك، فيتبع بذلك الفطرة التي فطره الله عليها.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العشاء بالقاهرة

العشاء: 7:40

موعد أذان العشاء بالإسكندرية

العشاء: 7:45

موعد أذان العشاء بأسوان

العشاء: 7:34

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:31

الظهر: 12:40

العصر: 3:55

المغرب: 6:22

العشاء: 7:40

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:36

الظهر: 12:45

العصر: 4:00

المغرب: 6:26

العشاء: 7:45

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 5:24

الظهر: 12:34

العصر: 3:53       

المغرب: 6:21

العشاء: 7:34

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:27

الظهر: 12:36

العصر: 3:51

المغرب: 6:18

العشاء: 7:36

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

روي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن توضَّأ فأسبغَ الوضوء، ثُم مشى إلى صلاةٍ مكتوبة، فصلاَّها مع الإمام، غُفِر له ذنبُه»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن غَدَا إلى المَسجدِ أو راح أعَدّ الله له في الجنة نُزُلًا كلما غدا أو راح».

فضل الصلاة، وجاءت أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الإيرانية بالقاهرة

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

علاقة بالتراضي، مفاجآت مدوية في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 17- 10- 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية