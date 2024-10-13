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موعد مباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة إنجلترا
موعد مباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة

دوري الأمم الأوروبية، يحل منتخب إنجلترا ضيفًا على فنلندا، اليوم الأحد في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعي المنتخب الإنجليزي، لتحقيق الفوز لرفع رصيده في الترتيب، بعدما سقط أمام اليونان وخسر بهدفين لهدف في الجولة الماضية فيما يسعى منتخب فنلندا، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في البطولة، حيث يحتل المركز الأخير بالمجموعة بلا نقاط.

 

موعد مباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية


وتنطلق صافرة مباراة إنجلترا وفنلندا ضمن الجولة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفنلندا 


وتذاع مباراة إنجلترا وفنلندا بدوري الأمم الأوروبية، على شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية الناقل الحصري.

 

وتتصدر اليونان جدول الترتيب بـ9 نقاط، وتأتي أيرلندا في المركز الثالث بـ3 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة في دوري الأمم الأوروبية
 

منتخب اليونان: 9 نقاط
منتخب إنجلترا: 6 نقاط
منتخب إيرلندا: 3 نقاط
منتخب فنلندا: 0 نقاط

وأعلن منتخب إنجلترا استبعاد بوكايو ساكا للإصابة، وغياب كورتيس جونز لظروف شخصية.

 

 


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