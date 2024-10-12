الكشف عن المرشح الأقرب لتدريب منتخب إنجلترا
كشف تقرير إعلامي أن توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي السابق، دخل في مفاوضات مع الاتحاد الإنجليزي بشأن احتمالية توليه تدريب المنتخب الأول.
مدرب انجلترا القادم
واستقال جاريث ساوثجيت من تدريب المنتخب عقب خسارته المباراة النهائية ببطولة أوروبا (يورو 2024)، وجاءت بداية لي كارسلي، المدرب المؤقت، جيدة، بعد تصعيده من منتخب تحت 21 عامًا، ولكنه خسر أمام ضيفه اليوناني 1/2 في دوري أمم أوروبا يوم الخميس، وهي الخسارة التي واجه انتقادات كثيرة بسببها.
وترك توخيل، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021، بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي، بعدما فشل في الحصول على أي لقب للفريق، للمرة الأولى منذ عام 2012.
ويتواجد بيب جوارديولا، الذي ينتهي عقده في تدريب مانشستر سيتي في يونيو المقبل، ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإنجليزي إذا تواصلت معاناة كارسلي، بينما يبدو أن يورجن كلوب أخرج نفسه من دائرة المرشحين بعدما وافق على الحصول على منصب مدير كرة القدم العالمية في شركة "رد بول" بداية من يناير المقبل.
ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفًا على فنلندا يوم الأحد في المجموعة الثانية بالمستوى الثاني بدوري أمم أوروبا.
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