النيابة العامة تفتح تحقيقا في تصادم قطاري المنيا وانتقال فريق بحث إلى موقع الحادث

تباشر النيابة العامة، التحقيق فى حادث تصادم قطارين بالمنيا، وانتقل فريق من النيابة لسؤال المصابين والاستعلام عن الحالة الصحية لهم.

كما طلبت النيابة تحريات الشرطة حول الحادث، فضلا عن الانتقال والمعاينة موقع الحادث.

وأوضحت التحقيقات الأولية، حدوث اصطدام جرار قطار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

ويقوم فريق أمنى، بإجراء التحريات والتحقيقات حول ملابسات وظروف الحادث، فضلا عن سؤال العاملين بالسكك الحديدية وقائد القطار.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

من جانبه كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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