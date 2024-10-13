الأحد 13 أكتوبر 2024
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وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم قطارين بالمنيا وتوجه بتقديم أوجه الدعم اللازم

حادث تصادم قطارين،
حادث تصادم قطارين، فيتو

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة بمحافظة المنيا، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم، كما وجهت بتقديم أوجه  الدعم اللازم للمصابين.

واصطدم منذ قليل، قطاران على خط الصعيد، عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا، وانقلبت عربتان في ترعة الإبراهيمية.

وتجرى حاليًا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية.

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