وزير الصحة يكلف نائبه بمتابعة حادث تصادم قطاري المنيا ميدانيا وزيارة المصابين

كلف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطارين الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا

وأعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية ومازال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.

واصطدم منذ قليل، قطاران على خط الصعيد، عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا، وانقلبت عربتان في ترعة الإبراهيمية.

وتجرى حاليًا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية، وفي انتظار بيان تفاصيل الحادث من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.