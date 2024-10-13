الصحة: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطاري الصعيد بالمنيا

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه تم الدفع بـ ٢٠ سيارات إسعاف لمحيط حادث تصادم قطاري الصعيد.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم حصر أي أعداد للمصابين أو الوفيات وجاري التعامل مع الحادث.

واصطدم منذ قليل، قطاران على خط الصعيد، عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا، وانقلبت عربتان في ترعة الإبراهيمية.

وتجرى حاليًا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية، وفي انتظار بيان تفاصيل الحادث من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.