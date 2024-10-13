وصول مدير أمن المنيا وقيادات السكك الحديدية لموقع حادث تصادم القطارين

انتقل مدير أمن المنيا وقيادات السكك الحديدية، منذ قليل إلى موقع حادث تصادم قطارين بالمنيا للوقوف على ملابسات الحادث.

قررت هيئة السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد الطالع والنازل والدفع بمعدات إلى موقع الحادث لرفع.

اصطدم منذ قليل، قطاران على خط الصعيد، عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا، وانقلبت عربتان في ترعة الإبراهيمية.

وتجرى حاليًا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية، وفي انتظار بيان تفاصيل الحادث من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

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