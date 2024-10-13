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الصحة: لا وفيات في حادث قطاري المنيا حتى الآن والإصابات كدمات وجروح ظاهرية

حادث تصادم قطاري
حادث تصادم قطاري الصعيد،فيتو

أعلنت وزارة الصحة الحصر المبدئي للإصابات في حادث تصادم قطاري المنيا يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

 

الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار

أعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار.

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