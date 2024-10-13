الأحد 13 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

للمرة الثانية، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء اليوم وغدا وتدعو المواطنين لإغلاق النوافذ

تلوث الهواء،فيتو
تلوث الهواء،فيتو

أصدر جهاز شئون البيئة بيانًا عاجلًا حذر فيه من تدهور جودة الهواء خلال اليوم الأحد وغدا الاثنين، الموافقين 13 و14 أكتوبر 2024، وذلك نتيجة لزيادة ساعات سكون الهواء في العديد من المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط.

وأشار جهاز شئون البيئة إلى أن منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء تشير إلى زيادة ملحوظة في ساعات سكون الهواء خلال اليومين القادمين، مما قد يؤدي إلى تراكم الملوثات وزيادة تركيزها في الهواء، وبالتالي انخفاض جودة الهواء.
 

المحافظات المتأثرة بتدهور جودة الهواء

و تشمل المناطق المتوقع تأثرها بزيادة التلوث شرق وغرب القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الدلتا، مع توقع زيادة في ساعات السكون غدا الاثنين بمحافظة أسيوط.
 

ويعود سبب تدهور جودة الهواء إلى زيادة ساعات سكون الهواء، والتي تقلل من قدرة الهواء على التخلص من الملوثات، بالإضافة إلى أي انبعاثات إضافية من المصادر المحلية مثل المصانع والمركبات.

 

وأكدت وزارة البيئة أنها تتابع عن كثب مؤشرات جودة الهواء من خلال شبكة الرصد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وأن غرفة العمليات المركزية تستقبل على مدار الساعة أي شكاوى من المواطنين بشأن تلوث الهواء.
 

وناشدت الوزارة المواطنين، وخاصة المزارعين، بتجنب حرق المخلفات الزراعية، حيث يساهم ذلك بشكل كبير في زيادة التلوث الهوائي، والحد من النشاط البدني في الخارج خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، بالاضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب للحد من دخول الهواء الملوث إلى المنازل، واستخدام أجهزة تنقية الهواء في حالة توفرها، والإبلاغ عن أي مصادر لتلوث الهواء: من خلال الخط الساخن 19808.

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