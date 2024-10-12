السبت 12 أكتوبر 2024
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وزارة البيئة تجدد تحذيرها بشأن جودة الهواء خلال الأيام المقبلة

جودة الهواء
جودة الهواء
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جددت وزارة البيئة تحذيرها بشأن تدهور جودة الهواء خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين، الموافقين 13 و14 أكتوبر 2024، وذلك نتيجة لزيادة ساعات سكون الهواء في العديد من المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط.

وأشارت الوزارة إلى أن التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء تشير إلى زيادة ملحوظة في ساعات سكون الهواء خلال اليومين القادمين، خاصة في شرق وغرب القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الدلتا، مع توقع زيادة هذه الساعات يوم الاثنين بمحافظة أسيوط.
 

انخفاض جودة الهواء

ونتيجة لزيادة ساعات سكون الهواء، من المتوقع أن تنخفض جودة الهواء في هذه المحافظات، خاصة في حالة زيادة أي انبعاثات من المصادر المحلية.

وأكدت وزارة البيئة أنها تتابع عن كثب مؤشرات جودة الهواء من خلال شبكة الرصد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مصادر لتلوث الهواء من خلال الخط الساخن 19808.

وناشدت الوزارة المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية حفاظًا على الصحة العامة.
 

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