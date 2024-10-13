الأحد 13 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مقتطفات من حفل سيارا وباستا وميسي أليوت بالسعودية (صور)

موسم الرياض، فيتو
موسم الرياض، فيتو

شهد افتتاح موسم الرياض في نسخته الجديدة والذي أقيم مساء أمس السبت بالمملكة العربية السعودية، العديد من المفاجآت وسط حضور جماهيري كبير.

حفل موسم الرياض 

وشهد الافتتاح حفلا كبيرا للنجوم العالمية سيارا وباستا وميسي أليوت والذين تألقوا بعدد من أغانيهم وسط الجمهور على المسرح في استعراضات كبيرة.

وتشهد هذه النسخة إقامة 11 حفلا غنائيا مختلفا لعدد من النجوم في مصر والوطن العربي.

حفلات موسم الرياض 2024

وتستعرض “فيتو” خلال السطور التالية مواعيد أبرز الحفلات التي من المفترض إقامتها خلال موسم الرياض 2024

  • حفل ليلة عبد الوهاب يوم 25 أكتوبر، ويضم صابر الرباعي ومي فاروق ومحمد ثروت ونور مهنا.
  • حفل الهضبة عمرو دياب يوم 31 أكتوبر.
  • حفل تامر حسني، ومن المفترض إقامته 27 سبتمبر المقبل.
  • حفل نانسي عجرم ورامي صبري يوم 3 يناير المقبل.
  • حفل محمد حماقي يوم 10 يناير المقبل.
  • حفل الفنانة أحلام وحفلها 17 يناير المقبل.
  • حفل الموسيقار عمر خيرت يوم 14 فبراير المقبل.
  • حفل تامر عاشور يوم 21 فبراير المقبل.

موسم الرياض  

ويشهد موسم الرياض عددا كبيرا من الفعاليات المختلفة في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث إنه يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة.

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