الهضبة وتامر حسني وحماقي، أبرز حفلات موسم الرياض في نسخته الجديدة

موسم الرياض، ينطلق، غدا السبت، موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وتشهد هذه النسخة إقامة 11 حفلة غنائية مختلفة لعدد من النجوم في مصر والوطن العربي.

حفلات موسم الرياض 2024

وتستعرض “فيتو” خلال السطور التالية مواعيد أبرز الحفلات التي من المفترض إقامتها خلال موسم الرياض 2024

حفل ليلة عبد الوهاب يوم 25 أكتوبر، ويضم صابر الرباعي ومي فاروق ومحمد ثروت ونور مهنا.

حفل الهضبة عمرو دياب يوم 31 أكتوبر.

حفل تامر حسني، ومن المفترض إقامته 27 سبتمبر المقبل.

حفل نانسي عجرم ورامي صبري يوم 3 يناير المقبل.

حفل محمد حماقي يوم 10 يناير المقبل.

حفل الفنانة أحلام وحفلها 17 يناير المقبل.

حفل الموسيقار عمر خيرت يوم 14 فبراير المقبل.

حفل تامر عاشور يوم 21 فبراير المقبل.

وتواصل الجهة المنظمة لموسم الرياض في نسخته الجديدة المقرر إقامته يوم 12 أكتوبر الجاري، العمل على التجهيزات الأخيرة للمهرجان قبل انطلاقه في المملكة أرينا.

حفل افتتاح موسم الرياض

ويشهد حفل إفتتاح مهرجان موسم الرياض في نسخته الجديدة، حفل ضخم لثلاثة نجوم عالميين وهما المطربة العالمية missy Elliot والمطربة سيارا، بالإضافة إلي المطرب العالمي busta.

موسم الرياض

ويشهد موسم الرياض عددا كبيرا من الفعاليات المختلفة في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث إنه يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة.

وأعلنت الشركة المنظمة لموسم الرياض في نسخته الجديدة أسعار التذاكر التي تبدأ من 100 ريال سعودي.

ويشهد افتتاح موسم الرياض في نسخته الجديدة، نزال بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل بين أرتور بيتر بيف وديمتري بيفول.

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