وليد خليل يكشف التطويرات الجديدة باستاد غزل المحلة

أكد المهندس وليد خليل، رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة، أن الفريق الأول دخل عدة معسكرات من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد.

وأضاف وليد خليل في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري: أنه يتمنى حدوث انسجام سريع بين اللاعبين القدامى بالفريق والصفقات الجديدة.

وتابع رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة: نسير بخطى ثابتة ولدينا جمهور يحب النادي ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في الموسم القادم، وإن أحمد عيد عبدالملك المدير الفني مستمر معنا على رأس الجهاز الفني لفريق الكرة وهو مدرب واعد والإدارة والجماهير تدعمه.

وأكمل: ملعب غزل المحلة منذ إنشائه لم يحدث له أي تطوير لكننا وبمجهودات المنظومة الحالية نجحنا في تطوير أرضية الملعب، وقمنا بتركيب شاشة إلكترونية وصالات جيم وليرز للعلاج الطبيعي للاعبين، وتركيب كراسي بمدرجات الملعب، وأيضا تطوير غرفة الحكام وغرف ملابس اللاعبين، وقمنا بعمل تطوير كامل للاستاد.