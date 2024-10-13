ضحايا حادث الغاز، وفاة الحالة الخامسة لتلحق بوالديها وأشقائها بالشرقية

لفظت فتاة تدعى، سلمى أمين السيد 16 عاما، أنفاسها الأخيرة بحالة اختناق منذ قليل إثر استنشاقها غازًا داخل منزل الأسرة بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، لتلحق بوالديها وشقيقيها ونقلت جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وفاة أسرة كاملة نتيجة تسرب الغاز بالعاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوفاة 4 أشخاص، بينهم زوجين وطفليهما وإصابة ابنتهما 16 عاما بحالة اختناق،(قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة وتلحق بهم) وتم نقل المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاجات اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية وفاة المتوفين إثر استنشاقهم غاز أثناء نومهم بمسكنهم فيما جرى التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

15 نصيحة لحماية أسرتك من كوارث تسرب الغاز

وتعدد حوادث تسرب الغاز بالشقق السكنية، التي تنتهي بسقوط ضحايا، سواء عن طريق التسريب، أو التسبب في اشتعال حريق، وهناك العديد من التعليمات والتوجيهات الخاصة بالتصدي لتلك النوعية من الحوادث، لحماية أفراد أسرتك حال اتباعها، ومنها:-

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بـ خراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.



- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دوري لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

- قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

كما تناشد إدارة الحماية المدنية اتاخد الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز، ومنها:

- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

- يجب وضع الأسطوانة بعيدًا عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.