الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سائق يشعل النيران في حظيرة جاره بسبب الخلافات المالية بسوهاج

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

شهدت مدينة جرجا نشوب حريق بحظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وقد تمكنت من إخماده ولم ينجم عنه أي إصابات وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بنشوب حريق بحظيرة دون إصابات

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث جرجا نشوب حريق بكمية من البوص والعروق الخشبية بسطح حظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص ملك المدعو جاد ا ك ع ج-سن 64 بالمعاش ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 1  " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده بمساعدة الأهالي.

وبالانتقال والفحص تبين انه لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات وان التلفيات عبارة عن احتراق كمية من البوص والعروق الخشبية

وخلال التحقيقات أفاد مالك الحوش اتهم سائق توك توك ومقيم بذات الناحية بإشعال النيران بسبب خلافات مالية بينهما

وحدة المباحث تضبط المتهم ويقر ارتكابه للواقعة 

وقد تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بإلقاء عود ثقاب مشتعل أدي إلي نشوب الحريق لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخماد الجهات الامنية السيطرة علي الحريق اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج بسبب خلافات ماليه مدير المباحث الجنائية نشوب حريق

الأكثر قراءة

ضحايا حادث الغاز، وفاة الحالة الخامسة لتلحق بوالديها وأشقائها بالشرقية

خالد الغندور يكشف حقيقة قانونية قيد الأهلي لـ وسام أبو علي وهل يتم سحب درع الدوري؟

بعد تصريحاته الأخيرة، أيمن يونس يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن (فيديو)

القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

إيهاب الكومي يعلق على تصريحات حسام حسن: لا تشغلنا في الوقت الحالي

بشرى سارة، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

إصابة 7 أشخاص في حريق مول التجمع الخامس، والحماية المدنية تحاصر النيران (صور)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

منوعات

المزيد

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية