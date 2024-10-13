سائق يشعل النيران في حظيرة جاره بسبب الخلافات المالية بسوهاج

شهدت مدينة جرجا نشوب حريق بحظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وقد تمكنت من إخماده ولم ينجم عنه أي إصابات وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بنشوب حريق بحظيرة دون إصابات

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث جرجا نشوب حريق بكمية من البوص والعروق الخشبية بسطح حظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص ملك المدعو جاد ا ك ع ج-سن 64 بالمعاش ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده بمساعدة الأهالي.

وبالانتقال والفحص تبين انه لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات وان التلفيات عبارة عن احتراق كمية من البوص والعروق الخشبية

وخلال التحقيقات أفاد مالك الحوش اتهم سائق توك توك ومقيم بذات الناحية بإشعال النيران بسبب خلافات مالية بينهما

وحدة المباحث تضبط المتهم ويقر ارتكابه للواقعة

وقد تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بإلقاء عود ثقاب مشتعل أدي إلي نشوب الحريق لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.