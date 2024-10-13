الأحد 13 أكتوبر 2024
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اقتصاد

شعبة السيارات تعلق على تراجع المبيعات في مصر خلال 8 أشهر

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

مبيعات السيارات، علقت شعبة السيارات، على التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات الأميك، الذي يشير إلى تراجع مبيعات السيارات بالسوق المصرية خلال الفترات الماضية، قائلة: "إن استيراد السيارات، متوقف من منتصف  مايو الماضي حتى الآن، أدى لنقص شديد في بعض للموديلات، حيث بلغت واردات مصر من السيارات تصل نحو  1.5 مليار دولار.

 

وأوضحت شعبة السيارات، أن تغيرات سعر العملة بالسوق المصرية أثرت بشكل كبير على مبيعات السيارات، مشيرة إلى الأحداث التي تحدث في البحر الأحمر من تعطيل السفن التجارية أثرت على الاقتصاد المصري بالسلب نظرا لأن المشكلات المتعلقة بالإنتاج في الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة وقلة الإنتاج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير على السوق المصرية.

 

وأكدت الشعبة العامة للسيارات: العالم يشهد تراجعا كبيرا في مبيعات السيارات ليس فقط السوق المصرية مما أدى إلى خفض نسب المبيعات وتعرض الكثير من الشركات لخسائر مالية وتعطش الأسواق لموديلات أخرى يرغب المستهلك في توفيرها محليا.

 

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