أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج 2024 خلال أكتوبر
سيارات ميتسوبيشي، ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج 2024 الفئة الوحيدة المتاحة في السوق المحلي، بالإضافة الي سيارات ميتسوبيشي أتراج وأوتلاندر سبورت.
أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 خلال أكتوبر
وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت باسعار سيارات ميتسوبيشي المقرر تطبيقها الاحد المقبل داخل المعارض وهي الفئة الوحيدة من السيارة في السوق المصري كالتالي:
يصل سعر الفئة هاي لاين 780 ألف جنيه.
مواصفات محرك سيارات ميتسوبيشي ميراج 2024
زودت سيارات ميتسوبيشي بمحرك 1200 سي سي ميفيك وناقل حركة CVT أوتوماتيك والمحرك خالي من الرصاص. وتبلغ السيارة عزم 100 نيوتن متر وقوة 76 حصان.
تعليق ميتسوبيشي ميراج 2024
تعليق مرتفع يزيد المسافة بين السيارة وسطح الأرض، أمامي دعامة ماكفرسون، خلفي نظام تعليق شعاع الالتواء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية