أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج 2024 خلال أكتوبر

سيارات ميتسوبيشي، ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج 2024 الفئة الوحيدة المتاحة في السوق المحلي، بالإضافة الي سيارات ميتسوبيشي أتراج وأوتلاندر سبورت.

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 خلال أكتوبر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت باسعار سيارات ميتسوبيشي المقرر تطبيقها الاحد المقبل داخل المعارض وهي الفئة الوحيدة من السيارة في السوق المصري كالتالي:



يصل سعر الفئة هاي لاين 780 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات ميتسوبيشي ميراج 2024



زودت سيارات ميتسوبيشي بمحرك 1200 سي سي ميفيك وناقل حركة CVT أوتوماتيك والمحرك خالي من الرصاص. وتبلغ السيارة عزم 100 نيوتن متر وقوة 76 حصان.



تعليق ميتسوبيشي ميراج 2024

تعليق مرتفع يزيد المسافة بين السيارة وسطح الأرض، أمامي دعامة ماكفرسون، خلفي نظام تعليق شعاع الالتواء.