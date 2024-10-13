"معلومات الوزراء" يكشف وضع المواطنين مع التأمين الصحي بحلول 2030
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا عن (وضع المواطنين مع التأمين الصحي بحلول 2030).
التأمين الصحي 2030
100 % من المواطنين سيكون لهم تأمين صحي بحلول 2030، وحتى الآن 94 مليون مستفيد من 170 مليون خدمة قدمتها مبادرات "100 مليون صحة"، مع 2.4 مليون حالة استفادت من مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 20.8 مليار جنيه منذ 2018 حتى أكتوبر 2024.
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