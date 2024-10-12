معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم السبت (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024).

درجات الحرارة اليوم السبت 12- 10- 2024 في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.