السبت 12 أكتوبر 2024
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معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم السبت (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024).

درجات الحرارة اليوم السبت 12- 10- 2024 في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصفرى 23° العظمى 33° الوچه البحري مزف دشخ_هدفدهرن 22° 32° السواحل الشمالية الغربية 21° 31° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 22° 29° جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 34 الصعيد شمال 19 حالة الطقس 35° الصعيد جنوب 22 توقعات درجات الحرارة اليوم السبت 12 112 اكتوبر 2024 38 WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 1..0‎"‎


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