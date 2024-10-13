أول تعليق من رونالدو بعد قيادته البرتغال للفوز على بولندا بدوري الأمم الأوروبية

صرح الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بأول تعليق عقب الانتصار على بولندا، مساء أمس السبت بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل رونالدو "الدون" هدفا خلال فوز المنتخب البرتغالي، عند الدقيقة 37 من الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف، في وصافة هدافي النسخة الحالية من البطولة، متساويا مع العديد من اللاعبين، على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند.

تعليق كريستيانو رونالدو

ونشر رونالدو عدة صور، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: "فوز مهم في دوري الأمم الأوروبية.. شكرا لدعمكم جميعا، فلنعمل على تحقيقه".

وكان نجم النصر السعودي قد عبر، في وقت سابق، عن رغبته في الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية، للمرة الثانية في تاريخه، وسط تقارير تشير إلى أنه يتطلع أيضا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده اليوم إلى 133 هدفا، في 215 مباراة دولية، معززا صدارته لترتيب هدافي المنتخبات عبر التاريخ.