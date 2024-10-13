دوري الأمم الأوروبية، منتخب البرتغال يفوز على بولندا 1/3
حقق منتخب البرتغال فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه بولندا، على الملعب الوطني في وارسو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
سجل ثلاثية البرتغال كل من برناردو سيلفا (26)، كريستيانو رونالدو (37) ويان بيدناريك بالخطأ في مرماه (88)، فيما أحرز بيوتر زيلينسكي هدف بولندا الوحيد (78).
ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط بصدارة المجموعة الاولى، بينما تجمد رصيد بولندا عند 3 نقاط بالمركز الثالث.
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