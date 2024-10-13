تفاصيل اليوم الأول لمعسكر المصري في المغرب (صور)

أدى فريق المصري البورسعيدي مرانه الأول خلال معسكره الإعدادي في المغرب بمدينة بوزنيقة والتي تبعد نحو 50 كيلو متر عن مدينة الدار البيضاء مساء أمس السبت

وبدأ مران المصري في الرابعة عصرا بتوقيت المغرب استمر لنحو 90 دقيقة، بدأه علي ماهر باجتماع مع اللاعبين أكد خلاله ضرورة التركيز التام للاستفادة الكاملة من المعسكر.

بدأ المران أولًا بتدريبات فك العضلات ثم اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية.

وأبدى اللاعبون سعادتهم بأجواء المعسكر في يومه الأول وكذلك بملعب التدريب، اللاعبون خضعوا لجلسات الاستشفاء بمركز زيايدة عقب نهاية المران تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات.

وعقب نهاية المران توجه الفريق مرة أخرى للفندق حيث حصلوا على فترة راحة بسيطة قبل تناول وجبة العشاء والصعود للغرف مرة أخرى استعدادًا ليوم جديد من أيام المعسكر الممتد حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.



المصري: مركب زيايدة الذي يستضيف تدريبات الفريق بمعسكره بمدينة بوزنيقة المغربية

المركب يعد المقصد الأول لغالبية الأندية سواء المغربية أو الأجنبية التي تخوض فترات إعدادها بالمملكة المغربية





تفاصيل اليوم الأول للمصري في المغرب

ووصلت البعثة إلى مطار الملك محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في حوالي الساعة الثانية فجر امس السبت بتوقيت القاهرة - الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت المغرب، بعد رحلة طيران استمرت لنحو خمس ساعات على متن رحلة شركة مصر للطيران.

و أنهى الجهاز الإداري بقيادة الكابتن محمود جابر إجراءات الوصول في سلاسة ويسر، مسئولي المهمات بقيادة الكابتن إبراهيم غانم تابعوا وبدقة وصول كافة أدوات الفريق ومعدات التدريب بالإضافة إلى أمتعة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

واستقل الفريق فور خروجه من المطار حافلة تقله إلى مقر إقامته بأحد فنادق مدينة بوزنيقة والذي يبعد نحو 85 كيلو متر عن مطار محمد الخامس وقد قطعتها الحافلة فيما يزيد عن الساعة بقليل.

ووصلت البعثة في حوالي الرابعة والنصف فجرا بتوقيت القاهرة إلى مقر إقامتها بفندق ( THE VIEW HOTEL ) بمدينة بوزنيقة، الفندق يطل مباشرة على ساحل المحيط الأطلنطي ويتميز بتوافر كافة الخدمات التي يحتاجها الفريق من قاعات منفصلة للطعام والمحاضرات وصالات مجهزة للجيمانزيوم مزودة بأحدث أجهزة الاستشفاء.

و تم تسكين اللاعبين في غرفهم بأسرع وقت ممكن وصعد الجميع للغرف للخلود إلى النوم والراحة بعد رحلة السفر.

و عقب تناول وجبة الغداء في حوالي الساعة الواحدة والنصف صعد الفريق للغرف للاستعداد لمغادرة الفندق والتوجه إلى ملعب التدريب.

و غادر الفريق الفندق في طريقه إلى "مركب زيايدة" بضاحية بن سليمان لأداء المران الأول للفريق، مركب زيايدة - والذي يبعد بنحو نصف ساعة عن الفندق - يشمل على عدد من ملاعب التدريب المجهزة بالإضافة إلى قاعات المحاضرات وصالات الجيمانزيوم المجهزة على أعلى مستوى بالإضافة إلى غرف الساونا وحمامات الجاكوزي وأجهزة الاستشفاء الحديثة.