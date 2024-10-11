الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

بعثة المصري تغادر مطار القاهرة متجهة إلى المغرب (صور)

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

غادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك استعدادًا لبدء المعسكر التدريبي المغلق المقام بمدينة بوزنيقة - والتي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الدار البيضاء.

معسكر المصري في المغرب

ويبدأ معسكر المصري البورسعيدي اعتبارا من غدا السبت الموافق الثاني عشر من أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من الشهر ذاته، والذي يستعد من خلاله الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

ويتخلل المعسكر إقامة أربع مباريات ودية مع عدد من الأندية المغربية.

الجدير بالذكر أن  البعثة تضم 44 فردًا هم قوام الفريق بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر وكذا أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات.


المصري يفوز على الطيران بخماسية نظيفة

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق  الطيران - أحد اندية الدرجة الأولى  - بخمسة  أهداف للا شيء  في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين  عصر امس الخميس على ستاد الكلية الحربية وذلك ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة، حيث استهل فخر الدين بن يوسف أهداف المباراة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر، ليواصل المصري ضغطه وينجح فخر الدين بن يوسف في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثلاثين،  قبل أن يختتم خالد الغندور أهداف الشوط الأول بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والأربعين. 


وفي الشوط الثاني واصل المصري سيطرته المطلقة على مجريات المباراة ونجح حسن علي في إضافة الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الثلاثين،  فيما اختتم الوافد الجديد بابا بادجي أهداف المباراة محرزا الهدف الخامس والهدف الأول له مع النسور  في الدقيقة الثانية والأربعين لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد بخماسية نظيفة.

مثل المصري قي  الشوط الأول  : محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم،  باهر المحمدي،  عمرو سعداوي لخط الظهر، خالد الغندور، محمود حمادة، حسين فيصل، أحمد القرموطي لخط الوسط  ، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف لخط الهجوم.


فيما شهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بكل الحارس محمد شحاته، ليستويل أمانكونا، محمد دبش،  حسين السيد، يوسف الجوهري، أمادو با، حسن علي، محمد الشامي، بادجي بدلًا من  محمود جاد، كريم العراقي،   باهر المحمدي،  عمرو سعداوي، خالد الغندور، محمود حمادة، حسين فيصل  ، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

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