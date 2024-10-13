دوري الأمم الأوروبية، تعادل سلبي بين بيلاروسيا وأيرلندا الشمالية
خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب بيلاروسيا وضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ترتيب بيلاروسيا وأيرلندا الشمالية
ورفع منتخب بيلاروسيا، رصيده إلى 5 نقاط ليتصدر المجموعة، بفارق الأهداف عن بلغاريا في المركز الثاني.
وعلى الجانب الآخر، رفع منتخب أيرلندا الشمالية، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن منتخب لوكسمبورج صاحب المركز الرابع.
وكانت مباريات الجولة بالمجموعة، قد انطلقت في وقت سابق من اليوم السبت، حيث خيم التعادل السلبي، على مواجهة بلغاريا ولوكسمبورج.
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